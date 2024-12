Dopo il successo del fine settimana dell’Immacolata il mercatino di Natale si ripropone nei giorni 21 e 22 dicembre

Il mercatino di Natale tenutosi tra sabato 7 e domenica 8 dicembre ha avuto un grande successo; l'affluenza è stata assolutamente inaspettata, con visitatori in arrivo fino a tarda serata. Per questo motivo l'organizzazione ha deciso di riproporre nuovamente il mercatino di Natale per i giorni sabato 21 e domenica 22 dicembre. Gli espositori vi aspettano in via Mario Pagano 244, nella Galleria Belmondo, ormai location eletta per l'iniziativa, per aiutarvi a trovare il regalo perfetto per questo Natale.