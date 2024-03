Dotare la Polizia Locale di “Taser 10” e “Bolawrap” disciplinandone l’utilizzo

Non solo il riscontro di violazioni, non solo sanzioni o accertamenti. Gli agenti della Polizia Locale presidiano l'intero territorio cittadino, con pattuglie in servizio fino alle ore 24, anche con controllo e prevenzione della microcriminalità soprattutto nelle zone della movida. Per questo, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, il capogruppo di "Solo con Trani Futura" avv. Antonio Loconte si è fatto portavoce di una interrogazione orale sottoposta all'assessore alla Polizia Locale riguardo la possibilità di dotare gli Agenti di strumenti di prevenzione e protezione personale.In un comunicato del gruppo Loconte spiega: "Negli ultimi tempi c'è stato un notevole incremento di episodi di microcriminalità in tutto il territorio nazionale, eventi che non hanno trascurato la nostra città e poiché i nostri Agenti di PL non vengono impegnati solo per elevare sanzioni e riscontrare violazioni del Codice della Strada ma presidiano l'intero territorio cittadino in ausilio alle forze di pubblica sicurezza, abbiamo chiesto ufficialmente di dotare il personale di "taser 10" e "bolawrap" e naturalmente di disciplinarne l'utilizzo. La risposta dell'assessore Di Lernia su questo rilievo è stata positiva, e dunque provvederemo a regolamentare l'utilizzo di questi strumenti modificando l'attuale regolamento in Commissione Affari Istituzionali".