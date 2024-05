Un altro record per Trani e le auto: prima per multe nella Bat, quarta in Puglia

Tempi ancora più duri per i possessori di un'automobile a Trani: non solo i furti d'auto ma adesso anche il record delle multe tra le città della BAT . La domanda sorge spontanea: troppo intransigenti le forze dell'ordine o troppo poco attenti al codice della strada i patentati? Chi lo sa: certo è che la difficoltà a Trani, ad esempio, di trovare un posto dove parcheggiare la macchina è un dato oggettivo e i divieti di sosta tra le multe sono una voce decisamente molto molto importante. Del resto il primato di Trani nella BAT si unisce anche a un importante quarto posto nell'intera regione, e, essendo praticamente inesistente un parcheggio pubblico nel centro, il dubbio sorge davvero spontaneo, tenendo conto del fatto che Trani, soprattutto nel fine settimana, è piacevolmente assalita da residenti dei comuni vicini e lontani attratti dai locali, dai ristoranti e dalla bellezza della Città. Avventori che molto spesso sono costretti a tornare indietro. La ricerca è stata realizzata da Facile.it sui dati del sistema operativo di informazione degli enti pubblici ( SIOPE) e vede sul "podio" Bari, Taranto e Brindisi. Le multe della polizia locale di Trani fanno incassare dalle sanzioni erogate dalla polizia locale 1.400mila euro: non poco, visto che ad esempio ad Andria l'ammontare delle multe è di "sole" 876 mila euro. Facendo un altro conto Trani è al secondo posto in Puglia per il costo pro capite delle multe, circa 25 euro a persona all'anno (Andria 9 euro e barletta 8 euro pro capite) .L' Assessorato alla polizia locale sarebbe particolarmente soddisfatto del risultato poiché gli introiti nelle attività sanzionatorie sono destinate in primis alla segnaletica orizzontale e verticale, poi al potenziamento degli stalli per disabili e a telelaser, pannelli intelligenti per le Ztl, mezzi di trasporto come moto e bici elettriche per controllare meglio il territorio urbano.