Bizzarri frutti d'inverno: una porta a soffietto tra i rami di un albero in piazza Sarro

Gli oggetti vecchi si dovrebbero buttare dal balcone a Capodanno ma evidentemente qualcosa è venuto giù un po' prima, accidentalmente, è presumibile supporre.E così i Vigili urbani sono intervenuti questa mattina per rimuovere dai rami di un albero in piazza Domenico Sarro una porta a soffietto, rami che hanno impedito, frenandone la caduta, che il grosso oggetto potesse provocare danni a persone o cose. Intervento tempestivo volto anche a evitare ovviamente che cedendo i rami la porta potesse cadere sul marciapiede.In assenza di vento non si sono fatte attendere le ipotesi, anche molto fantasiose . Ma l' importante alla fine è che non si sia fatto male nessuno.