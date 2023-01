"Note da Oscar": domenica per la Festa della Polizia le più belle musiche da film

Dalla soave nostalgia della musica de "La vita è bella " all'impeto delle note che accompagnano le avventure di Indiana Jones, dalle atmosfere storiche evocate dal "Gabriel's oboe" in Mission sino al sogno di cavalcare su una bici che vola mondi lontani con E.T. : ce ne sarà davvero per tutti i gusti al concerto che è stato organizzato dall'Assessorato alla Polizia Locale in occasione della festa di San Sebastiano."Abbiamo fortemente voluto questo concerto, un momento di condivisione realizzato attraverso l'espressione di musiche che sono familiari davvero a tutti, capaci quindi di accendere emozioni ", ha dichiarato l'assessore Cecilia di Lernia (gruppo consiliare CON).A eseguire i temi delle celebri colonne sonore sarà l'orchestra sinfonica della provincia BAT "Biagio Abate "Diretta dal maestro Benedetto Grillo.Insieme alle composizioni di Morricone, Nicola Piovani, John Williams, verranno eseguite anche musiche dai film di Totò e di altri celebri capolavori del cinema italiano e internazionale.Il concerto, aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza, avrà luogo domenica 22 alle 20:30 nella chiesa di Santa Chiara, la cui ampiezza sarà una cassa di risonanza efficace per far risuonare onde di emozioni nei partecipanti.Il concerto è stato organizzato in coordinamento della comando della polizia locale di Trani della città di Trani della fondazione musicale Biagio Abbate e dell'associazione culturale I fiati