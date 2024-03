Torna l'educazione stradale nelle scuole medie della città di Trani

Prende il via nel mese di marzo il consueto progetto di educazione stradale nelle scuole secondarie di I grado della città. Su impulso dell'assessorato alla Polizia Locale e viabilità ed in piena condivisione con le dirigenze scolastiche interessate, diverse classi della Rocca Bovio Palumbo e della Baldassarre parteciperanno all'iniziativa formativa focalizzata sulla trasmissione ai minori della cultura della legalità e della sicurezza stradale.Il corso per gli studenti si articolerà in quattro lezioni: una di educazione stradale con l'ausilio di un simulatore di sede stradale (apparecchio in dotazione al Comando di Polizia locale di Trani), una lezione di educazione ambientale, una di protezione civile e una lezione di primo soccorso. A maggio, infine, è prevista l'uscita finale degli studenti per le strade della città per elevare "multe morali" mettendo così a frutto ciò che è stato appreso durante le quattro lezioni a scuola.