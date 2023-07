Leonardo Cuocci Martorano confermato dirigente e comandante della Polizia Locale

E' ufficialmente di nuovo in carica dallo scorso 9 luglio quale dirigente e comandante della Polizia locale di Trani - e lo sarà fino a fine mandato del sindaco Bottaro- il dottor Leonardo Cuocci Martorano . La riconferma è avvenuta a seguito della selezione pubblica per l'assunzione mediante contratto a tempo determinato approvata lo scorso 8 giugno dal dirigente del settore del personale.Gli esiti favorevoli della prova scritta, superata da Cuocci Martorano insieme a altri quindici candidati, e poi della prova orale insieme a altri sei, ha visto prevalere il già comandante nella prova finale del colloquio col Sindaco, alla quale erano giunti in tre.La "comprovata esperienza pluriennale e la specifica professionalità" sono infine state riconosciute dal Sindaco come elementi fondanti per la assunzione di Cuocci Martorano, che decorrerà dalla scorsa domenica , 9 luglio, fino alla fine del mandato di Amedeo Bottaro.