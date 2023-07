Due centauri tranesi escono di strada nei pressi di Castel del Monte: ricoverati in codice rosso al Bonomo di Andria

Sono tranesi i due centauri rimasti coinvolti la notte scorsa in un grave incidente sulla strada per Castel de Monte. I due giovani sono ricoverati per poli traumi all'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria: la notte scorsa (venerdì 28 luglio) intorno alle ore tre, sono usciti fuori strada ad una curva sulla provinciale che da Corato porta a Castel del Monte, ai limiti del territorio di Corato, prima del versante andriese delle alture murgiane.Due ambulanze del servizio 118 sono giunte sul posto da Corato ed Andria, sanitari che hanno stabilizzato i due feriti, soccorsi allertati da alcuni automobilisti di passaggio e da altri motociclisti al seguito dei due centauri tranesi. Tra i primi a soccorrere i due centauri, le guardie giurate della Vigilanza giurata, in servizio di controllo del territorio.