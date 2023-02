Eletto il nuovo direttivo Agifor Trani

Ieri mattina si è tenuta presso il Tribunale di Trani l'Assemblea dei Soci iscritti dell'A.Gi.For. Associazione Giovanile Forense – Sezione di Trani.L'Assemblea era chiamata a rinnovare il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri. Subito dopo l'Assemblea, si è riunito in seduta plenaria il primo Direttivo, il quale ha eletto lecariche dell'Ufficio di Presidenza.Questi i risultati delle due votazioni, entrambe avvenute per acclamazione:Consiglio Direttivo:1. Avv. Gianluca Nenna - Presidente2. Avv. Francesco Di Marzio – Vice Presidente3. Avv. Carlo Di Leo – Consigliere Segretario4. Avv. Davide Logoluso – Consigliere Tesoriere5. Avv. Maria Grazia Bovenga6. Avv. Claudio Cioce7. Avv. Nicola Lambo8. Avv. Fiorella Liotta9. Avv. Michele Losapio10. Avv. Giovanni Marchio (Presidente Onorario)11. Avv. Vincenzo PappollaCollegio dei Probiviri:1. Avv. Carla Ciccarelli2. Avv. Daniele Nenna3. Avv. Camilla Picca.​Tutti i Soci adunati in Assemblea si sono congratulati con il nuovo Presidente e con il neo-insediato Ufficio di Presidenza, sicuri che saranno all'altezza delle future sfide in nome dell'Avvocatura tranese. Il nuovo Consiglio Direttivo ringrazia l'Avv. Giovanni Marchio, per aver da poco terminato il mandato di Conigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Trani, nonché per aver ricoperto per cinque mesi il ruolo di Commissario pro-tempore dell'Agifor – Trani; si congratula, altresì, con i Colleghi neo-eletti nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, Avv. Michele Losapio, Avv. Francesco de Marinis e Avv. Maria Grazia Bovenga; a quest'ultima vanno anche i ringraziamenti per aver ricoperto brillantemente nell'ultimo quadriennio il ruolo di Segretario dell'Associazione.