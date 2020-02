Il Bilancio di esercizio per avvocati e consulenti d’impresa: corso di formazione Agifor

L'A.GI.FOR., Associazione Giovanile Forense - Sezione di Trani, è lieta di presentare una nuova iniziativa formativa di grande attualità ed interesse e cioè il Corso di formazione dal titolo "Il Bilancio di esercizio per avvocati e consulenti d'impresa".Gli incontri formativi si svolgeranno presso la Biblioteca Storica dell'Ordine degli Avvocati di Trani (21.02.2020 e 28.02.2020) e presso il Castello Svevo di Barletta (06.03.2020 nella Sala Conferenze e 13.03.2020 nella Sala Rossa) dalle ore 15:30 alle ore 19:00.Il percorso di studi, patrocinato dal Comune di Barletta, è stato organizzato dall'A.Gi.For. Trani in collaborazione con l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani. Il Corso è stato strutturato ed articolato in modo da poter offrire al professionista forense un momento di approfondimento ed aggiornamento dallo spiccato taglio interdisciplinare, in sintonia con l'attuale vocazione del mercato che richiede legali sempre più qualificati e specializzati.Gli argomenti saranno trattati da autorevoli esponenti del mondo delle professioni ed insigni giuristi, secondo il programma di seguito indicato (e dettagliato nella locandina):1. 21.02.2020: Il bilancio d'esercizio delle societa' di capitali: fondamenti di redazione e quadro generale di riferimento (relatori Dott. A. Torchetti e Dott. A. Muciaccia).2. 28.02.2020: I criteri di valutazione nella disciplina di bilancio nazionale; nota integrativa e relazione sulla gestione; l'analisi di bilancio per indici (relatori Dott. A. Soldani e Dott. A. Torchetti).3. 06.03.2020: L'impugnativa di bilancio nelle s.p.a. e nelle s.r.l. (relatori Prof. Avv. V.V. Chionna e Prof. Avv. S. Fortunato).4. 13.03.2020: False comunicazioni sociali (relatori Dott.ssa S. Curione e Prof. Avv. G. Losappio). Il Corso prevede l'attribuzione di 20 crediti per la formazione professionale continua degli Avvocati come da delibera del COA Trani del 07 febbraio 2020.