Elezioni 2020, la Federazione Civica annuncia l’adesione del movimento civico “Sud al Centro”

La Federazione Civica annuncia l'adesione del Movimento Civico "Sud al Centro". Continua, quindi, l'opera di aggregazione della Federazione Civica, estranea a qualsiasi logica di appartenenza ai partiti e aperta a tutti i movimenti civici e associazioni interessate a dare un contributo alla crescita e allo sviluppo della nostra città.Il segretario del Movimento "Sud al Centro" ha firmato e condiviso il Patto Federativo con i movimenti Solo Con Trani, Prima di tutto Trani e Trani Futura. La Federazione Civica, preso atto dell'interesse del Primo Cittadino Amedeo Bottaro che ha mostrato piena condivisione del nostro programma amministrativo, annuncia la piena disponibilità per lavorare ad un programma comune che ci vedrà impegnati per i prossimi cinque anni.I sottoscritti Movimenti a carattere civico, estranei a qualsiasi loeica di appartenenza ai partiti. in occasione delle Elezioni Amministrative della Primavera 2020, s'impegnano a condividere programmi, visioni, progetti finalizzati alla crescita ed allo sviluppo della città di Trani. Preso atto dei grandi passi in avanti compiuti dalla nostra cittit in questi anni, in settori importanti quali il Commercio, i lavori pubblici, la macchina comunale, I'ambiente, il turismo e la cultura, vi è la necessità dare una visione della Trani dei prossimi vent'anni, immaginxe la città da consegnare alle nuove generazioni.Le macro aree su cui occorre concentrare l'azione amministrativa dei prossimi cinque anni sono così riassunte:: definitiva consacrazione della nostra città quale meta turistica d'eccellenza, formazione di un comitato promotore per 'Trani 2021", potenziamento dei servizi, redazione di un piano strategico per unarete museale;: raccolta differenziata da estendere in tutta la città;parcheggi, bus e servizi di Park&Ride;piano delle coste, definitiva trasformazione del Lungomare con lidi attrezzati;profilazione dei ragazzi e ragazze, prendere il giovane prima che diventi disoccupato;Sarà preciso ed imprescindibile impegno dei movimenti Civici Solo Con Trani, Prima di tuuo Trani,Trani Futura e Sud al Centro coinvolgere associazioni, cittadini, movimenti che vogliano dare il loro contributo per Trani.