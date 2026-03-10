dott. Angelo Guarriello. <span>Foto credits</span>
Elezioni comunali 2026, centrodestra: domenica la presentazione ufficale della candidatura di Angelo Guarriello

La coalizione conferma il candidato sindaco e si presenta a Palazzo San Giorgio alle ore 11:30

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il quadro politico cittadino continua progressivamente a definirsi. Dopo settimane di confronto interno tra partiti e movimenti civici, la coalizione di centrodestra di Trani ha ufficializzato il nome del proprio candidato alla carica di sindaco. La scelta è ricaduta sul dott. Angelo Guarriello, medico urologo e dirigente sanitario, indicato come figura di sintesi tra le diverse componenti della coalizione. L'annuncio ufficiale arriva attraverso un comunicato congiunto sottoscritto dalle forze politiche e dalle liste civiche, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Nuovo PSI, Guarriello Sindaco, Trani 2026, Trani in Azione e Trani Libera, che sosterranno la candidatura, che sarà presentata ufficialmente alla città nel corso di un incontro pubblico previsto per domenica 15 marzo a 'Palazzo San Giorgio' dalle ore 11:30
I partiti e i movimenti politici del centrodestra tranese annunciano ufficialmente la candidatura del dott. Angelo Guarriello a Sindaco della città di Trani in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.
A sostegno della sua candidatura Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Nuovo PSI, Guarriello Sindaco, Trani 2026, Trani in Azione, Trani Libera. La scelta è maturata al termine di un lungo e approfondito percorso di confronto tra le forze politiche e civiche della coalizione, unite dalla volontà di costruire una proposta politica alternativa e in netta discontinuità rispetto all'amministrazione di centrosinistra che ha governato la città negli ultimi undici anni. "Il nostro obiettivo – dichiarano congiuntamente i rappresentanti delle forze politiche della coalizione – va oltre il semplice rinnovamento politico: intendiamo dare vita a un vero progetto di rilancio per Trani, mettendo al centro i bisogni e le esigenze dei cittadini e superando gli steccati ideologici. Dopo un lungo percorso di confronto abbiamo individuato nel dott. Angelo Guarriello la figura che meglio può rappresentare i valori condivisi della nostra coalizione".
Secondo i promotori della candidatura, Guarriello rappresenta "una figura di altissimo profilo umano e professionale, da sempre impegnata nel sociale e vicino ai più fragili", qualità che lo rendono il candidato ideale per guidare una nuova fase amministrativa per la città. Sposato e padre di una figlia di dodici anni, Angelo Guarriello è medico urologo e dirigente presso l'ospedale "Bonomo" di Andria, dove svolge la sua attività professionale Da anni è impegnato in numerose iniziative sociali che lo hanno reso un punto di riferimento in diverse istituzioni civili ed ecclesiali. È presidente dell'Associazione di Promozione Sociale "Orizzonti", realtà attiva nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani nell'ambito dell'assistenza sociale e sociosanitaria, con particolare attenzione alla prevenzione della povertà e del disagio sociale.
Tra le iniziative promosse dall'associazione si segnalano il poliambulatorio solidale "San Giuseppe Moscati", attivo presso la Parrocchia dello Spirito Santo, e la raccolta alimentare annuale che coinvolge decine di volontari nei principali supermercati delle due province. Guarriello è inoltre presidente della sezione Trani-Corato-Bisceglie dell'AMCI – Associazione Medici Cattolici Italiani, dedicata a San Giuseppe Moscati, figura alla quale è profondamente devoto. Il candidato sindaco sarà presentato ufficialmente alla città nel corso di un evento pubblico in programma domenica 15 marzo alle ore 11.30 presso Palazzo San Giorgio, occasione durante la quale saranno illustrate anche le priorità programmatiche della coalizione

