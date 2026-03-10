Elezioni comunali 2026, centrodestra: domenica la presentazione ufficale della candidatura di Angelo Guarriello

IL COMUNICATO. TRANI, IL CENTRODESTRA SCIOGLIE LE RISERVE: ANGELO GUARRIELLO È IL CANDIDATO SINDACO.

Nove le liste che sottoscrivono il progetto politico alternativo al centrosinistra. Domenica 15 marzo la presentazione del candidato alla città.

I partiti e i movimenti politici del centrodestra tranese annunciano ufficialmente la candidatura del dott. Angelo Guarriello a Sindaco della città di Trani in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

A sostegno della sua candidatura Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Nuovo PSI, Guarriello Sindaco, Trani 2026, Trani in Azione, Trani Libera. La scelta è maturata al termine di un lungo e approfondito percorso di confronto tra le forze politiche e civiche della coalizione, unite dalla volontà di costruire una proposta politica alternativa e in netta discontinuità rispetto all'amministrazione di centrosinistra che ha governato la città negli ultimi undici anni. "Il nostro obiettivo – dichiarano congiuntamente i rappresentanti delle forze politiche della coalizione – va oltre il semplice rinnovamento politico: intendiamo dare vita a un vero progetto di rilancio per Trani, mettendo al centro i bisogni e le esigenze dei cittadini e superando gli steccati ideologici. Dopo un lungo percorso di confronto abbiamo individuato nel dott. Angelo Guarriello la figura che meglio può rappresentare i valori condivisi della nostra coalizione".

Secondo i promotori della candidatura, Guarriello rappresenta "una figura di altissimo profilo umano e professionale, da sempre impegnata nel sociale e vicino ai più fragili", qualità che lo rendono il candidato ideale per guidare una nuova fase amministrativa per la città. Sposato e padre di una figlia di dodici anni, Angelo Guarriello è medico urologo e dirigente presso l'ospedale "Bonomo" di Andria, dove svolge la sua attività professionale Da anni è impegnato in numerose iniziative sociali che lo hanno reso un punto di riferimento in diverse istituzioni civili ed ecclesiali. È presidente dell'Associazione di Promozione Sociale "Orizzonti", realtà attiva nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani nell'ambito dell'assistenza sociale e sociosanitaria, con particolare attenzione alla prevenzione della povertà e del disagio sociale.

Tra le iniziative promosse dall'associazione si segnalano il poliambulatorio solidale "San Giuseppe Moscati", attivo presso la Parrocchia dello Spirito Santo, e la raccolta alimentare annuale che coinvolge decine di volontari nei principali supermercati delle due province. Guarriello è inoltre presidente della sezione Trani-Corato-Bisceglie dell'AMCI – Associazione Medici Cattolici Italiani, dedicata a San Giuseppe Moscati, figura alla quale è profondamente devoto. Il candidato sindaco sarà presentato ufficialmente alla città nel corso di un evento pubblico in programma domenica 15 marzo alle ore 11.30 presso Palazzo San Giorgio, occasione durante la quale saranno illustrate anche le priorità programmatiche della coalizione