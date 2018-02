Elezioni politiche, Sinistra Italiana presenta le proprie candidature

Pur in presenza di una vergognosa legge elettorale che ha messo in seria difficoltà la partecipazione della base dei partiti, per via della rispettabile opportunità di garantire la continuità del lavoro svolto dai parlamentari uscenti sacrificando la partecipazione dei militanti, Sinistra Italiana Trani ritiene che questa battaglia vada fatta fino in fondo e senza tentennamenti.Le candidature in campo frutto di un lavoro congiunto fatto con MdP e Possibile, sono: per il collegio uninominale Puglia 4 alla camera Lucia De Mari, sempre alla camera per il collegio proporzionale la capolista sarà Gianna Fratta. Al Senato, invece, per il collegio uninominale Puglia 3 ci sarà Annetta Francabandiera, per il proporzionale la capolista Annalisa Pannarale davanti a Michele Di Lorenzo.Riteniamo essere candidature adeguate al alla lista "Liberi e Uguali" e agli obiettivi politici che si pone come invertire il processo di precarizzazione, assicurando dignità e diritti per tutti i lavoratori, di investire nell'istruzione, nella ricerca e nell'edilizia scolastica per rendere la scuola una vera comunità educante. Ampio spazio alle politiche dell'accoglienza e sulla gestione delle migrazioni con razionalità; sull'agricoltura, affrontando con decisione il tema dello sfruttamento e dell'illegalità presenti nella filiera agroalimentare; sulla cultura proponendo una strategia che riguarda le biblioteche, il patrimonio artistico-archeologico e il sistema dei musei; valorizzare la nostra straordinaria biodiversità offerta dal patrimonio culturale, paesaggistico e artigianale del Paese, ponendo il turismo sostenibile come traino per la ripresa etica ed economica."Liberi e Uguali" è l'unica opzione valida per chi ha a cuore un'alternativa alle destre e al populismo. Grasso, ha una storia che parla da sola. Siamo l'unica opzione politica che sa perfettamente che un governo deve prima di tutto pensare alle persone ed in particolare ai più deboli ed alle minoranze. Discorsi effimeri di schieramenti e promesse in questo momento storico non hanno alcuna importanza: bisogna aprire gli occhi ed il cuore ed accorgersi che c'è gente che non arriva a fine mese, persone intelligenti che abbandonano il nostro Paese, un Paese che ancora fatica ad accettare le minoranze di ogni tipo. Chiunque si affaccia alla politica deve ricordarsi che la politica è una missione e chi governa deve pensare solo al benessere dei cittadini. Il progetto è molto ambizioso e prevede una partecipazione alla competizione in maniera attiva e da protagonisti sia a livello locale che a livello nazionale. Per quanto riguarda il nostro collegio le nostre candidate sono tutte persone oneste e competenti.