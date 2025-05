Elicotteri della Guardia di Finanza sorvolano Trani

Mattinata movimentata nei cieli della città, in particolare nella zona Nord, dove diversi elicotteri della Guardia di Finanza sono stati avvistati sorvolare a lungo il territorio.Al momento non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sull'operazione in corso. La natura dell'intervento, le sue finalità e l'eventuale coinvolgimento di forze a terra restano ancora da chiarire. Non è escluso che si tratti di un'azione coordinata nell'ambito di attività di contrasto a reati economico-finanziari o di controllo del territorio.Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.