Emergenza Coronavirus, a Trani sospeso mercato settimanale e lavaggio giornaliero delle strade

Nel corso della giornata di domenica, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha emanato alcune disposizioni urgenti. Il primo cittadino ha disposto con immediatezza ad AMIU SpA di procedere ad eseguire ogni sera a partire dalle ore 22 e sino alle 04 del giorno successivo dei lavaggi di strade, marciapiedi e piazzali pubblici, con particolare attenzione alle aree di maggiore frequentazione e aggregazione sociale, utilizzando soluzione acquosa contenente ipoclorito di sodio opportunamente diluito come da indicazioni del Ministero della Salute e secondo quanto definito di concerto con la ASL BAT.E' stata disposto un provvedimento di sospensione del mercato settimanale di martedì, fatta salva la possibilità di successivo recupero delle giornate di mercato non svolte. Sono stati chiusi fino al 15 marzo il Pala Assi di viale Falcone ed il Tensostatico di via Superga. E' stata infine prorogata la chiusura del centro polivalente per anziani villa Guastamacchia fino al 15 marzo. Si ricorda che da oggi entrano in vigore alcune limitazioni all'accesso agli uffici pubblici.