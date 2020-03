Emergenza Coronavirus, il "grazie" di una cittadina tranese agli operatori del 118

Un gesto di solidarietà in un momento storico difficile per l'intero Paese. Questa mattina una cittadina tranese, Daniela, si è presentata davanti alla postazione del 118 di Trani e ci ha offerto un vassoio di muffin preparati da lei. "Grazie per quello che state facendo per noi", ha detto in lacrime. Sopra ogni pasticcino c'era un biglietto con su scritto "grazie".«Una grande emozione per noi operatori del 118 - ha spiegato Rino Negrogno - ricevere queste manifestazioni di affetto e solidarietà in un momento drammatico come questo. Grazie a te Daniela, abbiamo davvero bisogno del vostro affetto».