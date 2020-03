Emergenza sanitaria, Delle Donne lancia un appello a tutta la popolazione

"Abbiamo bisogno della massima collaborazione, abbiamo tutti il dovere di rispettare quando disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regole indicate nel Decreto del 4 marzo devono incrociare il buon senso civico e diventare un punto di riferimento importante e generalizzato": Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt, richiama le ultime disposizioni governative per invitare la popolazione alla massima collaborazione."Abbiamo bisogno dell'impegno di tutti - continua Delle Donne - stiamo organizzando procedure molto restrittive di accesso alle strutture sanitarie che vanno nella direzione della massima tutela e del minimo contagio. Facciamo appello ai giovani e alla loro intelligenza e capacità di fare gruppo per chiedere loro di non frequentare luoghi troppo affollati, ma anzi di preferire situazioni di maggiore tutela per sé stessi e per gli altri. Le stesse indicazioni le rivolgiamo agli anziani, soprattutto a quelli con patologie croniche o multimorbilità: chiediamo loro di uscire meno possibile e di cautelarsi".Il decreto del 4 marzo, inoltre, prevede espressamente il "divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione di pronto soccorso": "il senso sta nella necessità di limitare quanto più possibile situazioni che possono facilitare il contagio - chiarisce Delle Donne - e per questo sono state da subito adottate procedure di accesso per i parenti dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere".E' ai giovani però che il Direttore Generale si rivolge in particolare: "la pausa dalla attività scolastiche deve essere occasione per fermarsi e per vivere un momento che non va avvertito come di solitudine, ma di attenzione e di tutela. I giovani possono sostenere processi importanti di cambiamento culturale e questo può essere un momento ideale per dare il buon esempio e fare la differenza".Restano invariate le 10 raccomandazioni ministeriali sulle misure igienico-sanitarie:1)lavarsi spesso le mani2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie3) evitare abbracci e strette di mano4) mantenere nei contatti sociali una distanza di almeno un metro5) avere una corretta igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto)6) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri7) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani8) non prendere farmaci antivirali e antibiotici se non prescritti dal medico9) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol10) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati e se si presta assistenza a persone malate.