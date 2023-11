Entusiasmo e sano coinvolgimento per l'evento "Emozioni...tutte per me"

Entusiasmo e sano coinvolgimento i comuni denominatori dell'evento, alla sua seconda edizione, "Emozioni…tutte per me", tenutosi il 19 novembre, presso lo chalet della Villa Comunale di Trani. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e Adolescenza, Città dell'Infanzia, ancora una volta, ha voluto, concretamente, mettere i bambini e le loro famiglie al centro di uno spazio in cui diritti, inclusione e divertimento divenissero i perni di istanti indimenticabili.Ben sette laboratori, tutti al completo, si sono alternati dalle ore 10 alle 20 tra face painting – a cura di Centro Mandala con Cinzia Faconda, pedagogia filosofica a cura della dott.ssa Iolanda d'Abbruzzo, Letture animate con LIS con la dott.ssa Ilaria de Marinis e dott.ssa Ilaria Giannella, pet therapy con la dott.ssa Cecilia Scaringella e Patrizia Castellano, psicomotricità e arte a cura del Centro Crisalide con la dott.ssa Maria Anna Albanese e dott.ssa Angela Croce, arteterapia con il dott. Giorgio Pagnotta e dott.ssa Francesca Tiseo e cake design a cura della APULIA Food & Cake Travel con Annalisa Stillavato. Tutto è stato, inoltre, sorvegliato dall'ineccepibile squadra A.N.P.S.Un sodalizio, ormai, vincente. I professionisti hanno condotto ciascun laboratorio, cercando di stimolare curiosità e partecipazione e, soprattutto, rendendo i bambini protagonisti indiscussi di questa giornata, il cui scopo, rammentiamo, è quello di dare voce a chi non ne ha o non dispone ancora della consapevolezza necessaria per poterla trasformare in strumento di difesa o asserzione di identità. Questo squarcio di bellezza viene reso possibile anche grazie a uno staff che, dietro le quinte, lavora ogni giorno per rendere parole e azioni, segni tangibili di esistenza. Ogni bambino ha ricevuto un gadget, proprio per lasciare un segno indelebile di questa giornata. L'evento è stato realizzato con il sostegno economico della Città di Trani e il patrocinio di OPES – Comitato provinciale BARI, sempre presente in ogni attività che ponga i giovani e il loro futuro al centro. I sorrisi sono stati la migliore risposta ad un momento che ha regalato vita e speranza. E lì dove palpita vita…Città dell'Infanzia c'è con la sua #VitaalCentrodellInformazione. Al prossimo appuntamento dedicato alle emozioni e alla magia.