Erasmus+: gli alunni della Rocca Bovio-Palumbo tra i laghi della Finlandia

Nell'ambito del progetto di accreditamento Erasmus Plus, fortemente voluto dalla Scuola Rocca-Bovio-Palumbo, gli studenti della classe 2I, accompagnati dai docenti Prof.ssa Lonigro, Prof.ssa Pastanella e Prof. Franco, stanno facendo esperienza di lavoro collaborativo con i compagni di una classe della Jyskan Koulu di Jyvaskyla, in Finlandia.Il progetto, partito a distanza e concretizzatosi ora con la mobilità internazionale, ha lo scopo di migliorare l'inclusione e sviluppare le competenze di cittadinanza europea, oltre a quelle linguistiche e relazionali. Gli alunni creeranno in piccoli gruppi con i compagni finlandesi delle "costellazioni" che rappresentino la loro diversità, ma anche i loro valori comuni, e le realizzeranno con artefatti tecnologici.Nella prima giornata di incontro i vari gruppi hanno svolto giochi e preso confidenza con una realtà scolastica molto diversa dalla nostra. L'esperienza degli alunni non si limita all'ambiente scolastico, ma li sta mettendo a contatto con una cultura diversa, caratterizzata da grande libertà ma al tempo stesso rispettosa dell'altro e delle regole di convivenza civile; musei, biblioteche e la vita all'aria aperta in una natura incontaminata faranno da completamento al progetto, rendendo questa esperienza per i ragazzi indimenticabile e costruttiva.Nel prossimo mese di maggio altri 20 ragazzi, di varie classi della Rocca Bovio Palumbo, compiranno lo stesso viaggio presso la stessa scuola finlandese, a sancire la vocazione internazionale della scuola tranese in vista del raggiungimento del più importante degli obiettivi: la costruzione di una cultura incentrata sulla collaborazione internazionale e sulla pace.