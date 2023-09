Esce il cav. Grimaldi, entra l'avv. Buzzanca: sostituito un componente della Commissione Toponomastica

Con decreto avente per oggetto "Sostituzione componente commissione toponomastica e le iscrizioni commemorative", il sindaco ha provveduto alla sostituzione del membro esterno cav. Michele Grimaldi (nominato nell'aprile 2022 in rappresentanza dell'Archivio di Stato di Trani in base all'art. 8 del regolamento).Si legge infatti nel dispositivo, pubblicato sull'albo pretorio del Comune, che l'Archivio di Stato di Bari ha comunicato il nominativo dell'Avv. Adriano Buzzanca quale nuovo Direttore dell'Archivio, subentrante al cav. Michele Grimaldi dal 1 agosto 2023 in ragione della cessazione di quest'ultimo dall'incarico.Per questo si è dovuto provvedere alla nomina del direttore subentrante, quale componente della Commissione Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'organismo. E' stato dunque nominato l'avv. Adriano Buzzanca quale membro effettivo e la dott.ssa Antonella Mincuzzi quale membro supplente in rappresentanza dell'Archivio di Stato di Bari.Per effetto di queste nuove nomine, la Commissione Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative risulta così composta: Prof. Andrea Lovato – membro esterno – Presidente; Avv. Fabrizio Capano – membro esterno; Prof.ssa Angela Di Nanni – membro esterno; Prof. Vito Santoro – membro esterno – Vice Presidente; Avv. Adriano Buzzanca – Direttore dell'Archivio di Sato; Dr.ssa Manuela Fina – servizi demografici; - Geom. Giulio Cascione – servizio urbanistica; - Dr.ssa Daniela Pellegrino – servizi biblioteca.La Commissione resterà in carica salvo revoca anticipata sino a scadenza del mandato sindacale; "alcun compenso o ristoro comporterà ai componenti della Commissione il cui incarico deve intendersi onorifico ai sensi dell'art. 12 del Regolamento".