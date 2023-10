Archivio di Stato Trani, il Comitato chiede un incontro con il nuovo direttore Buzzanca

«Preso atto della nomina del nuovo Direttore dell'Archivio di Stato di Bari e delle Sezioni di Trani e di Barletta, il comitato, nella seduta del 15.09.2023, ha deliberato di richiedere al Sindaco di Trani di sollecitare un incontro con il neonominato Direttore, avv. Andrea Buzzanca»: lo si apprende da una nota a firma di Alessandro Moscatelli, presidente del Comitato spontaneo di cittadini pro Archivio di Stato a Trani.«Si vogliono, infatti, portare a conoscenza del nuovo Direttore le istanze della città, espresse anche nella delibera del Consiglio Comunale, con riferimento alla istituzione della sede provinciale dell'Archivio di Stato nella storica e prestigiosa sede di Palazzo Valenzano, tenuto conto della vocazione territoriale della città di Trani, così come individuata nella legge istitutiva della sesta provincia pugliese e nello Statuto Provinciale.La sede provinciale dell'Archivio di Stato nella città di Trani era stata già deliberata in sede di costituzione della provincia dalla Conferenza dei Sindaci, avallata dal Direttore Generale degli Archivi di Stato e recepita dal Commissario Prefettizio, dott. Capriuolo, già nel 2008.Il Comitato è fiducioso nell'intervento del Sindaco di Trani che già aveva espresso la sua estraneità in merito ad irrituali decisioni, in virtù delle quali si paventava la possibile istituzione della sede dell'Archivio di Stato a Barletta: decisioni anomale e, se assunte, in contrasto con quanto già deliberato nella fase costitutiva della sesta provincia».