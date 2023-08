Archivio di Stato a Trani, il Comitato fa il punto della situazione

In virtù del deliberato del Consiglio Comunale di Trani, il Sindaco di Trani aveva avallato e sostenuto le iniziative del comitato per la istituzione della sede provinciale dell'Archivio di Stato a Trani, in una riunione tenutasi, nel mese di dicembre del 2022, dinanzi al Prefetto della BAT, alla presenza anche del Sindaco di Barletta e dell'allora direttore dell'Archivio di Stato di Bari e delle Sezioni di Trani e di Barletta, cav. Grimaldi. Il Sindaco di Trani aveva anche scritto agli organi ministeriali facendo seguito a tutte le attività promosse dal comitato anche a livello centrale. Da allora era calato il silenzio sull'argomento e, perlomeno, era venuta meno l'ipotesi, che per il direttore barlettano era una certezza, di istituire a Barletta e non a Trani la sede dell'Archivio di Stato.Nel mese di luglio si è tenuto un incontro del Comitato pro Archivio di Stato a Trani con i rappresentanti del Lions Club Ordinamenta Maris, della Associazione Croce Bianca, della associazione Trani Nostra, del Club Unesco di Trani e della Associazione Articolo 97, con lo scopo di intraprendere, dopo la pausa estiva, coinvolgendo le altre associazioni del territorio, ulteriori azioni proprio in considerazione del silenzio calato sulla vicenda. E' di oggi la notizia della nomina del nuovo Direttore dell'Archivio di Stato di Bari e delle Sezioni di Trani e di Barletta, nella persona del dott. Adriano Buzzanca.Formuliamo i più vivi auguri di buon lavoro al nuovo Direttore a cui presto chiederemo un incontro, insieme al Sindaco di Trani, per discutere in ordine alla istituzione della sede provinciale dell'Archivio di Stato nella BAT.