Questione Archivio di Stato, Articolo97: «L'assessore Laurora ha detto una cosa diversa dal deliberato del Consiglio Comunale»

«Inadatti! La gallina che canta ha fatto l'uovo. Diceva così la nonna e Carlo Laurora continua infatti a cantare. Canta anche Bottaro, a dimostrazione che hanno fatto davvero l'uovo, anzi hanno fatto una frittata. Un assessore buono per ogni tempo, un rappresentante del potente pro tempore che ha commesso un'emerita sciocchezza: ha detto (e le parole sono incise nella pietra dei verbali) una cosa diversa dal deliberato del Consiglio Comunale sull'argomento Archivio di Stato..E questo è il fatto! Il motivo per cui l'abbia fatto non è chiaro e le ipotesi sono molteplici. Perché l'abbia fatto Bottaro è chiaro, non gliene importa nulla e l'ha anche dichiarato: fosse per lui sceglierebbe la Motorizzazione. Fece lo stesso con l'ospedale, non gliene fregava niente e firmò per la chiusura nel 2016.Perché l'abbia fatto Carlo Laurora è da analizzare.- Non gliene frega nulla?- Non sa neppure lui perché l'hanno mandato a sostituire il sindaco in quella riunione?- Non sa cosa ha votato in Consiglio Comunale?- Non sa nulla dell'Archivio di Stato?- Non sa nulla della sesta provincia?In fin dei conti sembra uno che passa di là per caso e quindi, sempre per caso, bene farebbe a transitare oltre, oltrepassare la porta, chiudersela alle spalle e sparire da 'nnenz all'occhj. Inadatto, in un branco di inadatti!», lo affermano Giuseppe Curci e Raffaele Covelli del Movimento Articolo 97».