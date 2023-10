Esplose due bombe carta nella notte a Trani

Momenti di paura e tensione questa notte a Trani dove sono state esplose due bombe carta in due diverse zone cittadine.Dalle prime notizie che giungono in redazione si apprende che le bombe sono state fatte esplodere una in via Maraldo (in prossimità di un'abitazione) e l'altra in via Amedeo, nei pressi di un circolo per anziani.Il forte boato derivante dalle esplosioni è stato avvertito anche da diversi residenti della zona.Su entrambi gli episodi indagano Carabinieri e Polizia seguendo due filoni d'indagine distinti.