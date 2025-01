“Europa 2025”: nella Biblioteca di Trani dialogo con Federica Cuna, membro del Comitato Europeo delle regioni

Nella sala Maffuccini in Biblioteca "Giovanni Bovio",, Consigliera della Rete europea BELC, nominata da poco membro del Comitato Europeo delle Regioni, racconta l'esperienza a Bruxelles e si racconta. Un'ora intensa, in cui la Consigliera ha esposto il suo lavoro all'interno delle istituzioni europee, sottolineando sia le belle esperienze che quelle più difficili, che l'hanno portata a ricoprire il nuovo incarico. L'evento è stato organizzato da, che nell'occasione ha anche mostrato ciò di cui si occupa l'ente, come aiutare i giovani che vogliano partecipare ai progetti Erasmus, imprese che ambiscano ad esportare i propri prodotti o altre associazioni ed enti diversi che desiderino partecipare ai bandi europei.ha parlato, in particolare, dei lavori che si svolgono in seno al Comitato delle Regioni: quest'organo ha diversi compito, tra cui votare pareri, relazioni e risoluzioni e adottare il programma politico del Comitato stesso all'inizio di ogni mandato. L'evento, rivolto ai giovani, ha avuto il suo cardine nella discussione sulla Carta della Gioventù e della Democrazia, sviluppata proprio nel 2022, anno dedicato dall'UE alla gioventù. La Carta ha tra i suoi obiettivi: il miglioramento dell'accesso all'educazione civica e alle informazioni democratiche, il potenziamento del ruolo dei giovani nelle leadership e nella rappresentanza politica, la promozione dell'uso della tecnologia come strumento di inclusione democratica e l'introduzione di pratiche di governance che considerino le esigenze specifiche della gioventù, come i "test d'impatto giovanile". Tutto questo al fine precipuo di rafforzare la partecipazione dei giovani al processo di decisione al livello istituzionale. Non è mancato anche un focus sulla tutela delle donne da ogni forma di violenza, a tal propositoha ricordato l'approvazione, da parte del Parlamento Europeo, della direttiva 2024/1385UE, volta a prevenire e combattere ogni forma di violenza - compresa quella domestica - e a migliorare gli interventi legislativi già presenti sul territorio dell'Unione.