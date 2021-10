European Code Week, alla "Petronelli" iniziative e laboratori di alfabetizzazione digitale

Il II Circolo Mons. Petronelli di Trani è da sempre in prima linea nella promozione dell'alfabetizzazione digitale per tutti, in modo divertente e coinvolgente, offrendo a ciascun alunno la possibilità di esplorare nuove idee e di sviluppare conoscenze e abilità per poter innovare il mondo.Anche quest'anno in occasione della European Code week, dal 9 al 24 ottobre, sono previste innumerevoli iniziative e laboratori anche on line, che permetteranno a tutti gli alunni, a partire alla scuola dell'Infanzia, di avvicinarsi al pensiero computazionale e al problem solving in modo ludico e divertente.Le nuove attività proposte per sperimentare il coding in modo immediato ed intuitivo sono molteplici. Cody Color workshop: gli alunni della scuola dell'Infanzia e delle prime classi della scuola primaria, saranno coinvolti in giochi unplugged competitivi e collaborativi tra arte e creatività.Cody Trip: gli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria, saranno impegnati, in modo originale e coinvolgente, per due intere giornate ,ricche di attività e laboratori on line, in una vera e propria gita scolastica virtuale per scoprire "Il Salone del Libro di Torino". Laboratori creativi di Cody Blockly: gli alunni delle classi terze della scuola primaria, sperimenteranno la programmazione visuale a blocchi con giochi e attività on line.Code week dance: gli alunni delle classi quarte della scuola primaria, si divertiranno creando una loro versione della danza e poi la implementeranno, sfruttando le funzioni base della piattaforma online Scratch.E a conclusione dell'evento, che si terrà il il 24 ottobre, un momento di danza e musica con l'Ode to Code per festeggiare a suon di musica questa bellissima e coinvolgente esperienza!