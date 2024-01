Euz!!! Trani simbolo della Puglia Imperiale nella celebrazione della giornata dei dialetti

"Euz!" :Trani e una delle sue espressioni più celebri usata come simbolo del dialetto parlato nell'area ufficialmente identificata sulla pagina Facebook della Regione Puglia come "Puglia Imperiale". È accaduto ieri, infatti, quando la Giornata del Dialetto e delle Lingue locali è stata scandita sul social ufficiale della Regione dal presidente Emiliano da una parola per ogni area: "nel Salento, ""per Bari, "" per il Gargano, "" per Magna Grecia, Murgia e gravine. "La Regione Puglia - si legge nel post dedicato alla Puglia Imperiale - celebra oggi la Giornata del Dialetto e delle Lingue Locali con alcuni dei termini più utilizzati nei diversi territori della nostra Terra.! "." direbbe a questo punto la buonanima Leone di Lernia, se dimenticassim che questa espressione, del tutto locale, sia stata sdoganata e resa da lui celebre attraverso canzoni che sono diventate popolari in tutta Italia, ma più nella versione con la A: "AUZ!". E, visto il richiamo al fumetto, chissà che in un non lontano prossimo numero di, magari ambientato in questa Puglia Imperiale di cui Trani è stata scelta a simbolo, non si possa trovare proprio un'avventura dedicata ache, nell'entusiasmo inebriante al cospetto di una delle nostre mitiche, belle zuppe di pesce, possa e esclamare: EUZ!!Del resto -come sottolineato sempre nella pagina della Regione Puglia, il dialetto è un patrimonio immateriale prezioso e da custodire: racconta da dove veniamo e chi siamo, mette in luce le nostre radici, le nostre tradizioni. E a Trani - non è da dimenticare - è in corso aluna celebrazione degna di questo vocabolario caleidoscopico che dipinge in modo eccelso la nostra umanità di gente della Puglia, tutta I Salentina, Murgiana o Imperiale che sia.