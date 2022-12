Federica Paradiso canta stasera il Natale nella Locanda del Giullare

Sarà la giovane cantante Tranese Federica Paradiso ad aprire il programma proposto da La Locanda del giullare per queste feste di Natale con il primo evento di "Note in Locanda".Federica, laureata a pieni voti come come la sorella Pia in Scienze Turistiche e tuttora impegnata per il conseguimento della laurea magistrale, ha da sempre la passione per la musica e il canto: e questa sera si esibirà per gli ospiti della Locanda del Giullare in un programma che vedrà unire brani dal suo repertorio personale a classici di ogni tempo legati al Natale.Abitualmente Federica si esibisce con la sorella Pia, poetessa e scrittrice, anch'ella dotata di profondo talento e sensibilità; ma a causa di una indisposizione di quest'ultima per questa sera non sarà possibile vederle insieme.Emozionata come prima di ogni esibizione, Federica non si è sottratta a questo appuntamento pur impegnata in questo momento nella preparazione di un nuovo esame universitario che dovrà sostenere fra pochissimi giorni.Nel connubio tra arte e ristorazione che nella Locanda del Giullare dimostra quanto la possibilità di una inclusione autentica possa produrre Bellezza per l'anima, la presenza di Federica, non vedente dalla nascita è un vero dono per quanti questa sera prenoteranno il loro posto nel "RistorArte".