Ferimento in una discoteca di Trani, licenza sospesa e multa per il titolare

"Le Forze di Polizia assicureranno un rafforzamento dei controlli, anche amministrativi, già in essere all'esterno dei locali di intrattenimento e nelle strade di accesso agli stessi, ma la sicurezza all'interno di queste strutture non può prescindere da un lavoro sinergico cui gli enti locali non possono sottrarsi ed hanno l'obbligo, poiché competenti al rilascio delle licenze di pubblico spettacolo, di vigilare per il totale rispetto delle regole".E' quanto dichiarato dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Rossana Riflesso, a margine della seduta odierna del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiamato ad esaminare, tra i diversi argomenti, il grave episodio verificatosi nei giorni scorsi in una discoteca di Trani, dove si è consumata"E' impensabile - ha aggiunto il Prefetto - che strutture che dovrebbero essere deputate all'intrattenimento ed al divertimento, si trasformino in luoghi di ritrovo di giovani provenienti anche da altre province, non lontani da contesti criminali e spesso anche armati".Intanto, a seguito del predetto episodio, la Polizia di Stato ha avviato mirati accertamenti che sono culminati nell'emissione di un'ordinanza del Questore, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., con la quale è stata disposta lastruttura. La sospensione irrogata dal Questore avrà una durata di 15 giorni a partire dal giorno successivo alla notifica, che sarà effettuata nel pomeriggio odierno.al Comune di Trani, già nell'immediatezza dell'accaduto, l'ex art. 68 del T.U.L.P.S.Nella mattinata di domani si procederà all'apposizione dei sigilli al locale di intrattenimento.