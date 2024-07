Alcolici e musica nei locali, gli orari di interruzione uguali in tutti i Comuni della Bat

Gli orari di interruzione della somministrazione di alcolici e delle emissioni sonore negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico spettacolo, nella stagione estiva in corso, saranno uniformati in tutti i comuni della provincia di Barletta Andria Trani.E' quanto stabilito, d'intesa tra tutti i Sindaci della provincia, nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Silvana D'Agostino, cui hanno partecipato il Presidente della Provincia, i Sindaci ed i vertici provinciali delle Forze di Polizia.L'iniziativa era stata sottoposta al tavolo prefettizio nelle scorse settimane da parte dei Sindaci, sentite anche le associazioni di categoria, e l'intesa raggiunta nel pomeriggio odierno ha trovato unanime condivisione in un'ottica di tutela dell'ordine pubblico nei luoghi della movida, garantendo altresì decoro e vivibilità urbana soprattutto dei centri storici e delle litoranee, evitando al contempo gli spostamenti notturni di massa tra i diversi comuni, con conseguenti ricadute anche sulla sicurezza stradale.Secondo quanto concordato, e che sarà formalmente stabilito con apposite ordinanze dei Sindaci, le emissioni sonore e la somministrazione di alcolici negli esercizi pubblici saranno consentite al massimo sino alle ore 01.00, dal lunedì al giovedì, e sino alle ore 2.00 dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi; per quanto riguarda, invece, i locali di pubblico spettacolo gli orari delle emissioni sonore e di somministrazione degli alcolici saranno consentiti al massimo sino alle ore 02.00, dal lunedì al giovedì, e sino alle ore 3.00 dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi. E' stata fatta salva la facoltà dei Sindaci di prevedere un'eventuale ulteriore riduzione degli orari.Per le stesse finalità, i distributori h24, invece, potranno somministrare bevande alcoliche ogni giorno fino alle ore 22.00."Si tratta di una misura finalizzata ad assicurare che il fenomeno della movida possa svolgersi in una cornice di massima sicurezza - ha commentato il Prefetto di Barletta Andria Trani Silvana D'Agostino -, contemperando anche le esigenze del tessuto imprenditoriale ed economico di un territorio dalla forte vocazione turistica". Il Prefetto ha inoltre preannunciato un piano di potenziamento dei servizi di vigilanza attraverso un intenso sforzo delle Forze di Polizia, anche con particolare riguardo al rilascio delle licenze di pubblico spettacolo, in sinergia con i Comuni e le Polizie Locali.