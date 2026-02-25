Incidente
Sicurezza stradale nella BAT: rafforzato l’impegno istituzionale

In Prefettura rilanciato l’Osservatorio provinciale: più controlli e prevenzione sul territorio

Trani - mercoledì 25 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Pubblichiamo il comunicato stampa diffuso dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani relativo alla riunione dell'Osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale, svoltasi questa mattina a Barletta. L'incontro ha rappresentato un momento di analisi e confronto tra istituzioni e organismi competenti, alla luce dei dati aggiornati sul fenomeno degli incidenti stradali nel territorio provinciale. Alla luce dell'incremento degli incidenti con feriti registrato nel primo semestre 2025, la Prefettura ha rinnovato l'impegno per un rafforzamento delle attività di controllo, monitoraggio e sensibilizzazione, con particolare attenzione alla prevenzione e alla tutela degli utenti più vulnerabili della strada.
  • Di seguito il testo integrale del comunicato stampa. Incidentalità stradale, rinnovato impulso alle attività dell'Osservatorio permanente Riunione questa mattina in Prefettura: maggiori controlli, contestazioni immediate e priorità alla sensibilizzazione Barletta, 24 febbraio 2026. Si è riunito, presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, l'Osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale, istituito nell'ambito della Conferenza Permanente, alla presenza dei rappresentanti della Provincia, dei Comuni, delle Forze di Polizia, della Motorizzazione Civile, di Anas, ACI, Asset e ASL, per esaminare i dati relativi al 2025 e definire ulteriori strategie di sensibilizzazione alla sicurezza stradale e di prevenzione dell'incidentalità. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (Asset Puglia), nel primo semestre 2025 nel territorio della provincia di Barletta Andria-Trani si sono registrati complessivamente 515 incidenti stradali. Dal confronto con il corrispondente periodo del 2024 emerge un incremento del 6,7% degli incidenti con feriti e del 2,4% dei feriti. Si registra, per contro, una riduzione degli indicatori di maggiore gravità: gli incidenti mortali risultano diminuiti del 27,3% e i decessi del 9,1%. Il 76,1% degli incidenti con lesioni si è verificato all'interno dei centri abitati, mentre il 23,9% si è registrato al di fuori degli stessi. Le strade provinciali concentrano il 10,2% dei sinistri, con 2 incidenti mortali; le strade statali il 10,5%, di cui 4 mortali. In considerazione dell'assenza, sull'intero territorio provinciale, di dispositivi attivi per la rilevazione da remoto della velocità, le azioni prioritarie individuate consisteranno nell'intensificazione dei controlli sulle arterie a maggiore incidentalità e nella sistematica contestazione immediata delle violazioni da parte degli organi accertatori. L'Osservatorio proseguirà nell'attività di monitoraggio dei dati e dell'andamento del fenomeno, nello studio dei flussi di traffico – anche in relazione a eventi stagionali o a modifiche della viabilità – e nell'elaborazione di raccomandazioni tecniche finalizzate al miglioramento della segnaletica e delle condizioni del manto stradale. Particolare rilievo continuerà a essere attribuito alla prevenzione: saranno programmate ulteriori campagne di educazione stradale, con specifica attenzione ai giovani e agli utenti vulnerabili, quali ciclisti e pedoni, al fine di promuovere comportamenti responsabili e consapevoli alla guida.
