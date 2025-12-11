A Beppe Nugnes l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

È stata conferita questa mattina, mercoledì 11 dicembre 2025, l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana a Beppe Nugnes, nel corso di una cerimonia ufficiale tenutasi presso la Prefettura. Il riconoscimento, assegnato con decreto del Presidente della Repubblica, premia l'impegno, la professionalità e il costante servizio reso alla comunità.Di seguito le motivazioni. Conduce una storica azienda familiare, con oltre 40 anni di esperienza nel settore moda, unificando la visione artistica e commerciale e promuovendo l'innovazione digitale.Nel ruolo di direttore artistico e buyer ha curato selezioni esclusive di collezioni e creato collaborazioni con designer e vetrinisti di fama internazionale.Sotto la sua direzione artistica l'azienda ha ampliato la propria offerta e visione, evolvendosi da boutique locale in una realtà riconosciuta a livello internazionale e la sua leadership ha permesso alla sua azienda di emergere e diventare un punto di riferimento con una forte identità e un approccio esclusivo al luxury Retail.Nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli nel mondo della moda, è stato consigliere di Confesercenti Distrettuali Puglia e componente del comitato Pitti Moda Italiana; inoltre, ha collaborato con diversi brand internazionali su vari progetti e per l'organizzazione di sfilate in alcune città pugliesi, finalizzata a far conoscere le bellezze artistiche e culturali della Puglia