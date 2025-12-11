Onorificenze Trani
Onorificenze Trani
Attualità

Onorificenze al Merito della Repubblica Italia: tre consegne a Trani

Si è svolta questa mattina nella Sala Rossa del Castello di Barletta la consegna delle nove Onorificenze

Trani - giovedì 11 dicembre 2025 15.16 Comunicato Stampa
Si è tenuta questa mattina a Barletta, nella Sala Rossa del Castello di Barletta, la cerimonia di consegna delle nove Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, di una Onorificenza dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro e di due medaglie d'oro per vittime del terrorismo, ai cittadini insigniti residenti nel territorio di questa provincia. Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D'Agostino, nel corso del suo intervento ha definito gli insigniti "la miglior espressione del nostro territorio, esempi per le giovani generazioni, alle quali è trasmesso il messaggio di come questo Paese sa premiare e valorizzare il merito, la solidarietà, l'onestà e la passione. Si tratta di Donne e Uomini appartenenti alle Forze dell'Ordine, al mondo sanitario, al volontariato e all'imprenditoria, che si spendono ogni giorno in favore del prossimo ed in particolare delle persone più fragili". Grande riconoscenza è stata altresì espressa nei confronti delle vittime del terrorismo.

Giuseppe Nugnes - Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Conduce una storica azienda familiare, con oltre 40 anni di esperienza nel settore moda, unificando la visione artistica e commerciale e promuovendo l'innovazione digitale. Nel ruolo di direttore artistico e buyer ha curato selezioni esclusive di collezioni e creato collaborazioni con designer e vetrinisti di fama internazionale.

Sotto la sua direzione artistica l'azienda ha ampliato la propria offerta e visione, evolvendosi da boutique locale in una realtà riconosciuta a livello internazionale e la sua leadership ha permesso alla sua azienda di emergere e diventare un punto di riferimento con una forte identità e un approccio esclusivo al luxury Retail.

Nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli nel mondo della moda, è stato consigliere di Confesercenti Distrettuali Puglia e componente del comitato Pitti Moda Italiana; inoltre, ha collaborato con diversi brand internazionali su vari progetti e per l'organizzazione di sfilate in alcune città pugliesi, finalizzata a far conoscere le bellezze artistiche e culturali della Puglia.

Nel corso della sua carriera professionale svolge diverse attività, in particolare come docente e istruttore di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione. Negli anni incontra numerosi studenti delle scuole superiori, affrontando con loro varie tematiche legate al mondo giovanile. Attualmente lavora nel Servizio Territoriale 118 della ASL BT e, sempre come infermiere, presta attività di volontariato nei centri di accoglienza del territorio.

Coltiva da sempre la passione per la scrittura: è autore di nove romanzi e vincitore di due premi letterari.

Salvatore Negrogno - Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Nel corso della sua carriera professionale svolge diverse attività, in particolare come docente e istruttore di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione.

Negli anni incontra numerosi studenti delle scuole superiori, affrontando con loro varie tematiche legate al mondo giovanile. Attualmente lavora nel Servizio Territoriale 118 della ASL BT e, sempre come infermiere, presta attività di volontariato nei centri di accoglienza del territorio.

Coltiva da sempre la passione per la scrittura: è autore di nove romanzi e vincitore di due premi letterari.

Giovanni Gravina - Medaglia d'oro di vittima del terrorismo

Nato a Matera e tranese d'adozione, nel 1968 l'ispettore Capo Giovanni Gravina si arruola nel Corpo degli Agenti di Custodia, intraprendendo un percorso professionale segnato da impegno e disciplina. Dopo la formazione presso la Scuola di Portici, viene destinato alla Casa Lavoro dell'Isola di Capraia, primo incarico di una carriera che lo vedrà sempre in prima linea.

Nel 1971 viene assegnato alla Casa Circondariale di Trani e, dopo un ulteriore corso di formazione presso la Scuola di Portici, consegue il grado di Vice Brigadiere.

Il 1980 segna una pagina dolorosa della sua storia: presso il carcere di Trani, durante una violenta rivolta terroristica scatenata da detenuti – brigatisti, mentre svolge il proprio servizio viene colpito dall'esplosione di un ordigno rudimentale lanciato contro di lui, subendo gravi lesioni in alcune parti del corpo, in particolare alle mani e all'udito.

Dopo un periodo di convalescenza, e per ragioni di sicurezza connesse al tragico evento, viene nuovamente assegnato alla Casa Lavoro Isola di Capraia. In seguito, rientra a Trani, dove assume il comando del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti.

Nel 2002, con il grado di Ispettore Capo, viene riformato per motivi di salute. E sempre nello stesso anno il CMO di Bari gli riconosce lo status di "Vittima del terrorismo".

  • Prefettura
Altri contenuti a tema
Un eroe di tutti i giorni: Rino Negrogno è Cavaliere della Repubblica Vita di città Un eroe di tutti i giorni: Rino Negrogno è Cavaliere della Repubblica "Mi sento una piccolissima pedina tra quelle che hanno l’onere e l’onore di garantire al prossimo il diritto inviolabile alla salute”
Piano emergenza neve Bat: Prefettura al lavoro Piano emergenza neve Bat: Prefettura al lavoro Individuate aree di stallo e mappati pazienti fragili
Festa Forze Armate: Il Prefetto Silvana D'Agostino invita i giovani a essere "Artigiani di Pace e Difensori della Costituzione" Eventi e cultura Festa Forze Armate: Il Prefetto Silvana D'Agostino invita i giovani a essere "Artigiani di Pace e Difensori della Costituzione" Il discorso a Andria in occasione del 4 novembre, reso omaggio ai Caduti e richiamata la lotta quotidiana contro l'illegalità e il degrado nelle città della BAT
Prefettura Barletta Andria Trani: Davide Piancone è il nuovo Capo di Gabinetto Prefettura Barletta Andria Trani: Davide Piancone è il nuovo Capo di Gabinetto La nomina del Prefetto D'Agostino per completare la squadra al servizio del territorio.
Polizia Locale e Provinciale, consegnate a Barletta 138 Patenti di Servizio Polizia Locale e Provinciale, consegnate a Barletta 138 Patenti di Servizio Nella "Sala Rossa" del Castello la cerimonia con il Prefetto D'Agostino. Presenti per l'Amministrazione di Trani l'assessora Di Lernia e il comandante Cuocci
Polizia della Bat: cerimonia a Barletta per 138 patenti di servizio, c'è anche Trani Enti locali Polizia della Bat: cerimonia a Barletta per 138 patenti di servizio, c'è anche Trani Giovedì 25 settembre, il Prefetto Silvana D'Agostino consegnerà gli attestati nella Sala Rossa del Castello
2 Antimafia, interdetto un lido a Trani Cronaca Antimafia, interdetto un lido a Trani La misura del Prefetto D'Agostino per rischio di condizionamento da clan locali
Piano Esodo Estivo 2025: la Prefettura di Barletta Andria Trani si prepara al grande traffico Piano Esodo Estivo 2025: la Prefettura di Barletta Andria Trani si prepara al grande traffico Riunione del Coordinamento Operativo Viabilità per fronteggiare le criticità. Previsti "bollini neri" a inizio agosto e controlli rafforzati, con un'attenzione particolare alla chiusura della SP141.
S’accendono e brillano… ma dove? A Trani il Natale è ancora troppo spento
11 dicembre 2025 S’accendono e brillano… ma dove? A Trani il Natale è ancora troppo spento
A Beppe Nugnes l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana
11 dicembre 2025 A Beppe Nugnes l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana
Forza Italia: "Luci spente e zero programmazione: il triste Natale di Trani "
11 dicembre 2025 Forza Italia:"Luci spente e zero programmazione: il triste Natale di Trani"
Darsena svenduta a fine mandato: «Atto arrogante e senza visione, la città merita rispetto»
11 dicembre 2025 Darsena svenduta a fine mandato: «Atto arrogante e senza visione, la città merita rispetto»
Un eroe di tutti i giorni: Rino Negrogno è Cavaliere della Repubblica
11 dicembre 2025 Un eroe di tutti i giorni: Rino Negrogno è Cavaliere della Repubblica
1
Otto detenuti di Trani in cammino verso il Giubileo a San Pietro
11 dicembre 2025 Otto detenuti di Trani in cammino verso il Giubileo a San Pietro
Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani
11 dicembre 2025 Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani
Un 8 dicembre di gioia a Trani per i piccoli pazienti con “Il Treno del Sorriso " e le forze dell'ordine
11 dicembre 2025 Un 8 dicembre di gioia a Trani per i piccoli pazienti con “Il Treno del Sorriso" e le forze dell'ordine
Scuola sicura e nuovi servizi alla "Beltrani " e la Dirigente Porzio rassicura sul futuro del plesso Pertini
11 dicembre 2025 Scuola sicura e nuovi servizi alla "Beltrani" e la Dirigente Porzio rassicura sul futuro del plesso Pertini
La Asd Gym Lab Trani vola alle Nazionali di ginnastica artistica a Rimini 2025
11 dicembre 2025 La Asd Gym Lab Trani vola alle Nazionali di ginnastica artistica a Rimini 2025
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.