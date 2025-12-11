Un eroe di tutti i giorni: Rino Negrogno è Cavaliere della Repubblica

Questa mattina presso la Sala rossa del castello di Barletta alla presenza delle autorità civili e militari e dei sindaci della Bat, Rino Negrogno è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica dalIl dott. Rino Negrogno, infermiere nel servizio emergenza territoriale 118 da 22 anni è molto apprezzato per la sua professionalità, impegno, passione ed empatia nei confronti dei suoi pazienti.Scrittore con all'attivo nove romanzi grazie ai quali ha vinto diversi premi letterari. Nel 2023 si contraddistinse per aver salvato la vita ad un ospite del villaggio turistico durante le vacanze, con ostruzione delle vie respiratorie mentre pranzava. Rino Negrogno riuscì a liberarle con la manovra di Himlich quando l'uomo era ormai esanime."Ringrazio il Presidente della Repubblica, il Sindaco di Trani e il Prefetto della Bat - ha dichiarato Rino Negrogno - per questa onorificenza che va a coronare la grande passione che ho per il mio lavoro. Mi sento doppiamente fortunato sia perché svolgo un lavoro che amo, sia perché questo mi dà la possibilità di salvare vite umane. Mi sento una piccolissima pedina tra quelle che hanno l'onere e l'onore di garantire al prossimo il diritto inviolabile alla salute".