Lavoro e immigrazione nella BAT: al via le domande online

Il Prefetto Anania comunica le date per le istanze online: si parte il 12 gennaio con l'agricoltura, a febbraio turismo e badanti

Trani - giovedì 15 gennaio 2026 8.03 Comunicato Stampa
Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Flavia Anania, rende noto che lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Barletta Andria Trani sarà competente, per l'anno in corso, alla gestione delle procedure relative agli ingressi in Italia di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, sia stagionale - nei settori agricolo e turistico - sia non stagionale, nel rigoroso rispetto delle quote e delle disposizioni previste dal DPCM recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri nel territorio nazionale.

Il Prefetto precisa che le istanze di nulla osta al lavoro dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, a decorrere dalle ore 9.00 delle seguenti date: – 12 gennaio 2026, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo (modello C-stag agricolo); – 9 febbraio 2026, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico (modello C-stag turistico); – 16 febbraio 2026, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020); – 18 febbraio 2026, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare (modello A-bis).

Il Prefetto conferma, inoltre, che lo Sportello Unico per l'Immigrazione continuerà a svolgere le funzioni già attribuitegli in materia di ricongiungimenti familiari, di conversione del permesso di soggiorno da studio o da lavoro stagionale a lavoro subordinato, nonché di gestione delle procedure relative alla sottoscrizione dell'accordo di integrazione e allo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i soggiornanti di lungo periodo. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Barletta Andria Trani, con sede in via Cialdini, a Barletta. tl@
