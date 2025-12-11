Flavia Anania nominata Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Flavia Anania nominata Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Flavia Anania nominata Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani: subentra a Silvana D’Agostino

Silvana D’Agostino, destinata alla Prefettura di Chieti.

Trani - giovedì 11 dicembre 2025 22.10
Cambio al vertice della Prefettura Bat. La dott.ssa Flavia Anania è stata nominata nuovo Prefetto della provincia Barletta-Andria-Trani succedendo alla dott.ssa Silvana D'Agostino, destinata alla Prefettura di Chieti. Anania proviene dalla Prefettura di Genova, dove dal 2023 ricopriva l'incarico di Vice Prefetto Vicario. Nata a Milazzo e laureata in Scienze Politiche, è entrata nell'Amministrazione dell'Interno nel 1991, maturando una lunga esperienza tra il Commissariato di Governo della Regione Liguria e la Prefettura di Genova. Nel corso della sua carriera ha assunto ruoli di rilievo: dal 2017 è stata viceprefetto vicario alla Spezia, occupandosi di ordine pubblico, sicurezza e processi di depenalizzazione, ed è stata nominata sub-commissario nella provincia di Genova e nei Comuni di Santa Margherita Ligure e Lavagna. Nel 2020 ha svolto l'incarico di Vice Prefetto Vicario a Livorno, prima di fare ritorno a Genova. Il benarrivata alla nuova Prefetta della Bat dott.ssa Flavia Anania ed un saluto di buon lavoro alla dott.ssa Silvana D'Agostino dalla Redazione di TraniViva.
