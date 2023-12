Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana, insignito il Comandante della Polizia Locale di Trani

Ieri in Prefettura la cerimonia. Premiati 5 cittadini del territorio per l'impegno verso la comunità e la Nazione. Consegnate anche due medaglie d'oro a militari come vittime del terrorismo

Si è svolta ieri mattina, nella sede del Palazzo del Governo a Barletta, la cerimonia di consegna delle, conferite dal Presidente della Repubblica a 5 cittadini del territorio, distintisi per "benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".Nel corso della cerimonia, svoltasi alla presenza delle massime autorità del territorio ed introdotta dai saluti istituzionali del, sono state altresì conferite le Onorificenze di Vittima del Terrorismo con(a due militari coinvolti nell'esplosione di un ordigno militare nel 2011 in Afghanistan) e le Attestazioni "Ai Benemeriti della Salute Pubblica", conferite dal Ministero della Salute, a due cittadini barlettani per le meritorie attività svolte nell'ambito della salute pubblica.La giornata è stata definita "" dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Rossana Riflesso, che nel corso del suo intervento si è rivolto agli insigniti definendoli "cittadini modello, esempi da seguire e rappresentanti della parte migliore della società, che al fianco delle Istituzioni lavorano ogni giorno per il bene comune ed il miglioramento della qualità della vita di una comunità".Di seguito i nominativi dei cittadini insigniti:Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, Comandante Polizia Locale Trani;Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana(Corato),impiegata civile del Ministero dell'Interno presso l'Ufficio di Gabinetto dellaPrefettura di Barletta Andria Trani;Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Prof(Bisceglie), docente universitario;Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Sovrintendente Capo RuoliSpeciali della Guardia di Finanza(Barletta);Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Dott.medico chirurgo, otorino (Barletta);Onorificenza di Vittima del Terrorismo con Medaglia d'Oro al GraduatoCapo dell'Esercito Italiano,(Canosa di Puglia);Onorificenza di Vittima del Terrorismo con Medaglia d'Oro al Capo diSeconda Classe della Marina Militare(Trani);Attestazione ai Benemeriti della Salute Pubblica al Comm.(Barletta);Attestazione ai Benemeriti della Salute Pubblica al Cav.(Barletta).