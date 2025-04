Festa della Liberazione all'Hub Portanova di Trani

25 aprile 1945 – 25 aprile 2025: ottant'anni dalla vittoria della Resistenza partigiana contro il nazifascismo. Un anniversario che non è solo memoria, ma monito e impegno. Perché oggi, come allora, c'è un popolo che resiste all'oppressione, al colonialismo, al genocidio: il popolo palestinese.Il Comitato Cittadino "Liberazione 80" invita tutta la cittadinanza a partecipare a una serata di incontro, musica e solidarietà, per unire le lotte del passato a quelle del presente.Ore 19:00 – Incontro con la comunità palestinese e le realtà pacifiste*Intervengono:- Vito Micunco, Rete per la Pace Puglia- Don Giovanni Ricchiuti, Pax Christi- Mohammad Afathe, Presidente della Comunità Palestinese di Puglia e BasilicataUn momento di riflessione collettiva sul significato della Resistenza ieri e oggi, tra storia e attualità. Perché la Liberazione non è solo un ricordo, ma una pratica viva e quotidiana.Ore 21:00 – "Letters from Palestine" – Concerto jazz. Un progetto del collettivo BandeRumorose: un viaggio sonoro ispirato alle opere dei grandi poeti arabi contemporanei – tra cui Mahmoud Darwish – che hanno raccontato l'esilio, l'occupazione e la resistenza.Con:- Antonella Fierli – voce- Michele Magno – chitarre preparate, oggetti- Felice Mezzina – sax- Vittorio Fornarelli – basso elettricoMusica che diventa memoria viva, grido di libertà, ponte tra le sponde del Mediterraneo.Durante la serata sarà attivata una raccolta fondi a sostegno del popolo palestinese.Dove: HUB Porta Nova – Via Nigrò 18, TraniPerché essere presenti?Perché la Liberazione non è solo una data, ma un cammino.Perché la Palestina resiste, e noi siamo al suo fianco.Perché, come scriveva Darwish, "La terra ci stringe per restare vivi."25 aprile: antifascismo ieri, antisionismo oggi. La lotta continua.Ora e sempre, resistenza!