Festa nel mare di Trani per la liberazione di due tartarughe con Edoardo Stoppa e Juliana Moreira

L'impegno quotidiano che da anni unisce ilha vissuto ieri un momento speciale. A largo del porto di Trani, due esemplari di Caretta caretta sono tornati in mare dopo un mese di cure, accompagnati dall'entusiasmo di ospiti d'eccezione:quest'ultimo "Medaglia d'argento al merito per la sanità pubblica"e conduttore televisivo definito "fratello degli animali - insieme ai loro figli.I due esemplari erano stati recuperati circa un mese fa dalle imbarcazioni da pesca tranesi San Lorenzo e Mariachiara Daiana. Affette da gas embolismo in forma più o meno grave — una condizione comune per le tartarughe intrappolate accidentalmente nelle reti da pesca — erano state affidate alle cure del centroDopo gli esami clinici svolti presso il, le tartarughe hanno seguito un periodo di riabilitazione fino a completa guarigione.Il momento della liberazione, reso possibile grazie alla collaborazione attiva della Lega Navale di Trani, è stato vissuto con grande emozione. A bordo di alcune imbarcazioni da diporto, raggiunta la distanza di sicurezza di oltre un miglio dalla costa, Edoardo Stoppa e i suoi figli si sono tuffati per accompagnare personalmente le tartarughe verso la libertà. Accanto a loro, il presidente della Lega Navale di Tranihanno assistito all'evento, simbolo concreto di una sinergia che in quindici anni ha portato al recupero e alla liberazione di quasi diecimila esemplari."Ogni rilascio è un momento unico", racconta Salvemini, "ogni volta è come la prima volta: vedere le tartarughe sparire nell'azzurro in pochi secondi è un'emozione che non si spegne mai. Oltretutto condividere questa azione con personaggi celebri e gente comune serve a sensibilizzare sempre di più la Comunità sul rispetto e la cura dell'ambiente " . Va ricordato e sottolineato che Stoppa è testimonial perfetto si è sempre distinto per il costante impegno nella difesa degli amici a quattro zampe, portando alla ribalta dei media moltissimi casi di abuso e sfruttamento di animali sia in Italia che all'estero, fornendo spesso un concreto aiuto alle forze dell'ordine e meritando il plauso delle associazioni animaliste di tutto il Paese. Nel marzo 2015 è divenuto socio benemerito dell'Associazione Nazionale Carabinieri, per l'impegno profuso e per il prezioso supporto fornito a tutela della sanità e del benessere animale.L'azione quotidiana del WWF, della Lega Navale di Trani e dei volontari, che inizia dal pomeriggio con l'arrivo dei pescherecci, continua a rappresentare un'eccellenza nella tutela di una specie a rischio, attraverso un lavoro meticoloso fatto di recupero, cura e riabilitazione.Una giornata speciale, dunque, in cui la passione per il mare ha unito professionisti, pescatori, volontari e anche il mondo dello spettacolo, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale proteggere questi splendidi ambasciatori dell'ecosistema marino.