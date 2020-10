La marineria di Trani sempre più protagonista nel salvataggio delle tartarughe

Ieri mattina il Motopesca Poseidon ha recuperato, durante la battuta a strascico, la prima tartaruga della stagione. L'esemplare, una caretta caretta di circa 70 cm di carapace è stata trovata accidentalmente impigliata nelle reti.I pescatori hanno subito allertato il Centro tartarughe marine Wwf di Molfetta per il recupero ma soprattutto per verificare lo stato di salute della stessa.Trasportata dal personale del centro presso il dipartimento di medicina veterinaria di Bari e sottoposta ad un check up completo, la tartaruga è risultata in ottima salute pertanto sarà subito rimessa nel suo habitat.Per Salvemini, responsabile del centro, questo è il risultato di una collaborazione ormai consolidata tra la marineria di Trani ed il centro tartarughe di Molfetta. Una collaborazione che oltre a mettere in evidenza la sensibilità dei pescatori nella salvaguardia di questa specie in forte contrazione permette ai ricercatori di studiarla molto più da vicino.