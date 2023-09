Festival dei Corti "Oltre la penultima verità": presentazione all'ex ospedaletto

Questa mattina, lunedì 11 settembre, alle ore 10:30, nei giardini dell'ex Ospedaletto pediatrico di Trani si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Festival regionale di cortometraggi "Oltre la penultima verità", in programma ad Andria in Piazza Catuma dal 13 al 15 settembre.Il riscontro, altamente positivo, della prima edizione del Festival dei corti "Oltre la penultima verità", tenutosi a giugno 2022 a Barletta, ha portato la Asl Bt ad organizzare la seconda edizione dell'evento allo scopo di dare all'azione una sostenibilità nel tempo, rendendo il Festival uno spazio annuale in cui la salute mentale è protagonista assoluta attraverso le parole e le immagini di chi la vive quotidianamente.La rassegna cinematografica, promossa dai Centri di Salute Mentale dell'Asl Bt ed a cura del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e della UOSVD Informazione, Comunicazione, Polo Universitario e Formazione dell'Asl Bt - in collaborazione con gli enti gestori e le associazioni di tutela della salute mentale della provincia BAT - ha l'obiettivo di essere una occasione di crescita collettiva e di offrire uno sguardo d'insieme, innovativo ed allo stesso tempo rispettoso e coraggioso sulle tante problematiche della salute mentale. Il Festival rappresenta un tentativo di andare oltre la ricerca della verità fatta con le normali categorie del pensiero umano, per arrivare alla penultima verità, raggiungibile sul piano emotivo attraverso l'arte e il cinema.Interverranno la Direttrice Generale dell'Asl Bt Tiziana Dimatteo, il Direttore Sanitario dell'Asl Bt Alessandro Scelzi, il sindaco di Andria Giovanna Bruno, la consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Asl Bt Giuseppe Barrasso.