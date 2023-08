Festival delle Politiche giovanili e Festa dei Popoli: un ponte tra giovani e generazioni

h 17.00 Attività di animazione per bambini e ragazzi

h 18.00 Tavole rotonde su Centro storico e Multiculturalità

h 20.30 Tavolata interculturale, musica a cura di Cantiere Comune Mediterraneo e danze popolari.

Sarà un tripudio di suoni, sapori, saperi, culture e tradizioni il Festival delle Politiche Giovanili 2023 organizzato dal Comune di Trani insieme a una fitta rete di associazioni locali. L'obiettivo è mettere al centro i bisogni e le competenze delle giovani e dei giovani che, per due giorni, saranno i protagonisti di dibattiti, incontri e momenti di convivialità.In calendario domenica 27 agosto la tanto attesa Festa dei Popoli: Piazza Mazzini diventerà il luogo dove si incontreranno religioni, culture e tradizioni diverse.Le regole per partecipare alla tavolata sono molto semplici: portare qualcosa da mangiare e da condividere e propri piatti, posate e bicchieri Prenotarsi su prenotazionifestadeipopoli@gmail.com. Si potranno assaggiare piatti di nazionalità diverse e si condividerà una serata dal sapore multiculturale.Il Festival continuerà lunedì 28 agosto con "Libri itineranti" giovani scrittori si raccontano: via Nigrò, l'auditorium San Luigi e piazza Mazzini si trasformeranno in arene culturali dove saranno presentati libri e ci si confronterà su intelligenza artificiale e inclusione. Anche per questa serata è previsto un intrattenimento musicale.Via Nigròh 18.00 Emanuele Grittani - autore di "Il mazziere dei vinti"h. 18.45 Leonardo Delarge - autore di "Eroi e Fregature".Auditorium San Luigih 18.00 Presentazione del libro "Invisibili"h. 18.45 Carmen Torretta, blogger ed attivista di Libera presenta il suo blogPiazza Mazzinih 19.30 Intelligenza e artificiale: pro e controh 20.15 Inclusione: un ponte tra giovani e generazionih 21.00 Intrattenimento e spettacoloSaranno due giorni intensi, con eventi gratuiti e aperti alla cittadinanza tutta, dove si condivideranno idee per il presente e il futuro della città.Un grande ringraziamento va a tutta la vastissima rete di associazioni, esercenti e cittadini che si sta impegnando in questa nuova avventura. Info e prenotazioni a 3487508703 o prenotazionifestadeipopoli@gmail.com.