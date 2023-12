Fiamme nella notte al "Tom" in piazza Tomaselli: "Già stasera siamo pronti a ripartire"

Ci sono i resti di una tanica di benzina o liquido infiammabile davanti alla facciata annerita del palazzo dove ha sede il Tom, il locale che da anni anima Piazza Tomaselli a Trani. L' incendio è stato segnalato alle 3:17, quando il titolare del nuovo locale nella stessa piazza, il Fatum, allarmato da un bagliore davanti al Tom ha telefonato a Gianluca, uno dei titolari, per avvertire di un sospetto pericolo. In pochi minuti erano tutti lì Vigili del Fuoco, Carabinieri, tutto è avvenuto velocemente e fortunatamente senza gravi conseguenze. "La porta ignifuga ha resistito alla violenza delle fiamme e quindi il locale all'interno è salvo: stiamo cercando di cancellare ogni traccia di questa orribile violenza,gratuita, inutile": così Gianluca, determinato con i suoi amici a riprendere questa sera l'attività regolarmente, come niente fosse successo con la serenità di chi fa il suo lavoro con responsabilità senso del dovere e passione, tanta passione quella che dà un senso alla vita e ai sacrifici."lo sono Tom Tu invece sei solo una nullità, una persona sola, un essere che non sa guardarsi allo specchio e essere fiero di sé. Gente come noi va avanti sempre gente come te sa solo andare in basso fino a raschiare il fondo per poi morire solo punto Buon Natale, saremo ancora di più a fare festa ", si legge sulla pagina Facebook del locale.A pochi minuti dalla pubblicazione della notizia del furto dell'auto alla giovane animatrice per bambini negli ospedali e negli orfanotrofi, un nuovo grave segnale del vandalismo e della violenza nella nostra città al quale la gente che lavora cerca di rispondere con civiltà e coraggio.