Fiera del Levante, apre al pubblico domani l’86esima edizione della Campionaria generale

Inizia domani l'86esima Campionaria Generale Internazionale con un avvio già da record per un'edizione che fa registrare il tutto esaurito degli spazi disponibili. Per nove giorni la Fiera del Levante sarà vetrina privilegiata, per visitatori ed espositori, di tanti settori strategici per la crescita dell'intero territorio.Dall', che darà spazio a idee e progetti in collaborazione con il FabLab del Politecnico di Bari, alcon l'esposizione, in collaborazione con l'Assessorato comunale al ramo, di associazioni del terzo settore cittadino; dalle molteplici occasioni di confronto e discussione offerte dall', allae alla contaminazione fra settore Agrifood e delle Industrie Culturali e Creative in collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari. E poi ancora, spazio all', con esposizione di auto nuove, usate ed elettriche eConfermata l'attenzione per il food, dall'di qualità dove si valorizzeranno le aziende pugliesi di eccellenza allae di promozione della sostenibilità ambientale, alla, presente con i suoi associati e produttori.Grande attesa anche per ladove sarà possibile immergersi nei colori, nei profumi e nelle tradizioni artigianali di tanti paesi di tutto il mondo.Spazi dedicati anche allo, allatra prodotti artigianali e food, e ad una rappresentanza delleMa la Fiera del Levante è anche cultura, spettacolo, intrattenimento. Un ricco cartellone di eventie capaci di soddisfare le esigenze di tutti, adulti, giovani e giovanissimi, accoglierà ogni sera i visitatori. Dai concerti di, al format di Telenorba, condotto dacon il duo, per una serata all'insegna della comicità e della musica, dalle sonorità e l'energia dellaalla comicità diconfino ai djset con, un evento dedicato ai migliori DJ della scena pugliese. Spazio anche per la squadra di calcio cittadina, del presente e del passato con due eventi: l'SSC Bari Fan Day Powered by RADIO BARI e TELEBARI, un evento dal vivo tutto bianco rosso con giocatori e personaggi del Bari di oggi, e, ideato, organizzato e condotto da Massimo Longo, in ricordo di una partita memorabile che ha visto la squadra del Bari artefice di una vittoria altrettanto memorabile 40 anni fa contro la Juventus di Platini e che vedrà la partecipazione, tra gli altri, degli ex calciatori Beppe Galluzzo, Lele Messina, Alberto Cavasin, Totò Lopez.Infine, unper bambini e famiglie e tanti artisti di strada internazionali che sapranno affascinare e meravigliare i visitatori, adulti e piccini, in giro per gli stand. Dalla magica suggestione delalle sorprendenti acrobazie all'interno della ruota di, leader indiscusso nell'arte e nella disciplina della Rue Cyr, dall'arte circense dialle improvvisazioni comico-musicali dellae a quelle del teatro di strada defino alla magia dello spettacolo delle, graditissimo ritorno di quest'edizione della Campionaria.oreCentro congressioreapertura della Campionaria Generale Internazionale al pubblicoStand dell'innovazione- FabLab (Nuovo padiglione)oreoreFresa modellatrice e stampa di grandi dimensioniStampa 3D in argilla crudaEventi e Spettacoli (e compresi nel costo del biglietto)orepiazzale Tridenteby RADIO BARI e TELEBARI. Il giornalista Enzo Tamborra conduce un evento dal vivo tutto bianco rosso. Un talk show con personaggi e una delegazione della prima squadra durante il quale saranno presentati alcuni nuovi importanti progetti della società calcistica cittadina.Durante il giorno spettacoli itineranti di:- Un'idea semplice ma estremamente: un pianoforte meccanico munito di ruote e motore vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un'eterea ballerina balla sulle punte in tutù. Tutto come fosse un carillon itinerante d'altri tempi, in uno spettacolo romantico e indimenticabile.- acrobata professionista che da ormai 18 anni si esibisce in manifestazioni ed eventi di livello mondiale. Oggi è considerato il leader indiscusso nell'arte e nella disciplina della Rue Cyr. Con un perfetto controllo della ruota, Mr. Dyvinetz ruota nello spazio di 360 gradi eseguendo incredibili e sorprendenti figure acrobatiche e di danza. Giocando con la difficoltà dell'equilibrio e della bellezza visiva, unita alla professionalità, realizza un numero nuovissimo nel suo genere, unico ed emozionante.Ilper i più piccoli (piazzale 47ovest) è aperto tutta la giornata.Il costo del biglietto è di € 4,00. L'accesso è gratuito per coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità accompagnate (1+1), i bambini al di sotto dei 10 anni, ai giornalisti e Forze dell'Ordine muniti di tesserino professionale. I biglietti, già disponibili on line sul sito della Fiera del Levante ( www.fieradellevante.com ) si potranno acquistare anche presso gli ingressi Orientale, Edilizia, Agricoltura e Verdi da sabato 9 settembre dalle 14.00 alle 21.00, domenica 10 dalle 10.00 alle 21.00, da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 20.00 e sabato 16 e domenica 17 dalle 10.00 alle 21.00.