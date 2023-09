Fiera del Levante, Salvini inaugurerà l’86esima edizione della Campionaria a Bari

Il Vicepresidente del Consiglio darà il via all'evento in programma dal 9 al 17 settembre

Sarà il Vicepresidente del Consiglioe non il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, come precedentemente comunicato, ad inaugurare, alleneldellal'edizione dellaall'insegna di uno slogan fortemente simbolico:Palazzo Chigi in queste ore ha comunicato alla Nuova Fiera del Levante il cambio di programma informando che il Ministro Salvini è stato delegato a rappresentare il Presidente Meloni alla cerimonia di inaugurazione.Ad aprire la cerimonia saranno il sindaco di Bariil presidente della Regione Puglial presidente dell'Ente Autonomo Fiera del Levante,e il presidente della Nuova Fiera del LevanteA chiudere i lavori sarà il MinistroAlla cerimonia prenderanno parte inoltre rappresentanti di Governo, parlamentari, personalità estere delle Nazioni presenti a questa edizione della Campionaria e le massime autorità civili, militari e religiose del Mezzogiorno.L'inaugurazione precede l'apertura al pubblico della Campionaria prevista sabato 9 settembre a partire dalle 14.00.