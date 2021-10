Fondata la sede tranese del Movimento Federalista Europeo

"Un passo verso gli stati uniti d'Europa" : fondata a Trani l'ottava sede pugliese del Movimento Federalista Europeo (Mfe), presso la Galleria Internazionale Belmondo, con un convegno che ha rappresentato il primo atto della sezione di Trani, costituita per affrontare i temi del Federalismo europeo e proporli nel nostro territorio, diffondendo le idee che risalgono al Manifesto di Ventotene (Per un'Europa libera e unita) scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel 1941.Il Mfe è un movimento politico-culturale apartitico diffuso in tutta Europa che svolge un'attività capillare sui territori, tesa a diffondere le istanze di una reale integrazione europea che colmi il deficit di democrazia che viene imputato alle istituzioni dell'Unione Europea e renda più forte la presenza europea sulla scena internazionale. Sono intervenuti Giorgio Anselmi, presidente nazionale del Mfe; Ennio Triggiani, presidente regionale pugliese; Simona Ciullo, segretario regionale pugliese; Enrico Franzi, membro della sezione di Pesaro e Fano; Luigi Vavalà e Gianni De Juliis, membri della sezione tranese.