Fondazione Megamark premia i giovani talenti: 25 borse di studio per i figli dei dipendenti del Gruppo

Sono 25 le borse di studio, per un totale di oltre 45.000 euro, consegnate nel corso della cerimonia, tenutasi oggi in modalità telematica, della decima edizione di "Giovani talenti", iniziativa promossa dalla Fondazione Megamark di Trani, onlus dell'omonimo gruppo, leader nella distribuzione moderna del Mezzogiorno con oltre 500 punti vendita A&O, dok, famila, iperfamila e Sole 365 in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria."Giovani talenti", bando riservato ai figli più brillanti dei collaboratori, ha l'obiettivo di contribuire concretamente alla loro carriera scolastica e accademica. Dalla prima edizione del 2010/2011 a oggi sono stati premiati 188 studenti, stanziando borse di studio per un totale di 400 mila euro.Anche quest'anno la Onlus ha erogato risorse in favore dei neodiplomati, di chi ha concluso il primo anno di università in regola con gli esami, dei laureati e di chi si iscrive a un master o corso di formazione post lauream.Dei ragazzi premiati quest'anno 19 sono pugliesi, quattro campani e un molisano. Sono state assegnate 12 borse di studio per i neodiplomati; in quattro hanno completato tutti gli esami del primo anno universitario con una media superiore a 27; otto sono invece i neolaureati e, di questi, uno ha ricevuto anche la borsa di studio per un corso di formazione post lauream.«Malgrado le grandi difficoltà di questo 2020 - ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark – non volevamo far mancare il nostro sostegno ai ragazzi che hanno raggiunto eccellenti traguardi. Non potevamo non procedere con la premiazione del bando Giovani Talenti anche se a distanza. La cerimonia di quest'anno è stata emozionante nella sua diversità e anche se sono mancati gli abbracci, le strette di mano, non è mancato l'entusiasmo da parte dei giovani premiati e la gioia tangibile delle loro famiglie».La Fondazione, costituita 20 anni fa con lo scopo principale di sostenere i collaboratori in caso di malattia, ha allargato sempre di più il proprio raggio di azione, con iniziative di carattere sociale e culturale. Oltre all'iniziativa 'Giovani talenti' organizza anche vacanze-studio all'estero per permettere ai figli adolescenti dei collaboratori di accrescere le loro competenze linguistiche. Inoltre, la Fondazione promuove il bando 'Orizzonti Solidali', giunto all'ottava edizione e rivolto al terzo settore pugliese, che ha finanziato complessivamente 86 progetti con una donazione di oltre 1,5 milioni di euro e il premio "Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi", giunto alla quinta edizione e destinato alle opere prime di narrativa italiane.