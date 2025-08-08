ONDAZIONE S.E.C.A. – POLO MUSEALE DI TRANI: APERTURE STRAORDINARIE PINACOTECA DIOCESANA
Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana

Sabato 9 e domenica 10 AGOSTO dalle ore 16:00 alle ore 22:00

Trani - venerdì 8 agosto 2025
La Fondazione S.E.C.A., sensibile alle crescenti richieste dei turisti, incuriositi dalle aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana, avvenute durante la festa patronale, apre le sue porte anche nel weekend del 9 e 10 agosto. Si potranno ammirare la tavola bizantina del XIV secolo raffigurante "S. Nicola Pellegrino e scene della sua vita", nonché il ciclo di lunette attribuite al maestro Nicola Gliri, pittore bitontino nato nel 1631, sulla vita del Santo Patrono di Trani e il "Cristo portacroce" del Fracanzano (XVII sec.). Meritevole di menzione anche la splendida tarsia in legno realizzata da Andrea Gusmai, raffigurante S.E. Mons. Addazi, donata alla Fondazione S.E.C.A. da uno dei nipoti dell'Arcivescovo, Leonardo Addazi.

Gli orari di apertura della Pinacoteca Diocesana nel weekend saranno dalle ore 16:00 alle ore 22:00.- Biglietto d'ingresso Pinacoteca Diocesana di € 4,00. L'iniziativa è in collaborazione con Arcidiocesi Trani Barletta Bisceglie. - Per info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it
