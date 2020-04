«Forza, coraggio e tanta serenità»: gli auguri di Buona Pasqua del sindaco Bottaro

Social Video 2 minuti Buona Pasqua da Amedeo Bottaro

«L'augurio è che ognuno di noi possa vivere questo momento in famiglia, riflettendo su quello che sta accadendo ma anche sul fatto che insieme riusciremo a superare questo momento». Così il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha augurato Buona Pasqua a tutti i cittadini. «Questa, per la nostra comunità, - ha continuato - è l'occasione per restare unita, stringersi e farsi forza. Il momento è difficile e non sarà facile per nessuno».«Il numero dei contagi è tale da far pensare che i tempi saranno ancora lunghi. Sono convinto che tra non tantissimo, però, potremo raccontare di aver vissuto questo periodo, di averlo superato e di averlo fatto anche nel migliore dei modi. Spetta a noi, al nostro coraggio e alla nostra forza. Ecco, auguro a tutti i cittadini esattamente questo: forza, coraggio, ma anche tanta serenità. Quella serenità che permetterà a tutti di venirne fuori».