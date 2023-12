Frantoio Paparella presente anche quest’anno a “L’Artigiano in Fiera”

L'azienda barlettana "" è presente anche per questa edizione a "". L'evento, in corso di svolgimento a, ha come obiettivo la promozione dell'artigianalità a 360 gradi. In occasione della fiera che termina il, infatti, decine di migliaia di visitatori entrano a contatto diretto con artigiani e produttori.Frantoio Paparella si trova al, nella. L'azienda barlettana sta riscontrando un grande successo di pubblico grazie a due proposte: il suo, appena estratto, e i suoi prodotti che unisconoolivicola pugliese a quella dei maestri ceramisti.Quest'anno l'attività offre anche un, frutto di una collaborazione con il pasticcere Antonio Daloiso. Questo prodotto è una vera e propria delizia per i visitatori.In questa occasione Frantoio Paparella presenta in anteprima anche le sue: tutti i prodotti dell'azienda barlettana sono uno spettacolo per gli occhi e per il palato.Per maggiori informazioniViale Ippocrate,16-18 – 76121 Barletta BTSito web: https://www.frantoiopaparella.it/ Telefono: 0883.891352Email: info@frantoiopaparella.it